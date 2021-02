Fallece Ricardo Silva, voz de la canción de ‘Dragón Ball Z’

Durante la noche del 7 de febrero, confirmaron que Ricardo Silva, cantante que dio voz al tema principal de ‘Dragon Ball Z’ había perdido la vida, luego de ser hospitalizado por COVID-19.

A través de un comunicado lanzado por redes sociales se confirmó su partida, sorprendiendo a muchos de sus seguidores, quienes lamentaron su muerte.

“Gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdeme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”, se lee al pie de la fotografía que ha sido difundida en todas las redes sociales del artista.