Así fue el medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV

El Super Bowl LV fue celebrado este 7 de febrero con una victoria evidente desde los primeros minutos del partido por parte de Tampa Bay Buccaneers, en el estadio Raymond James en Tampa Bay, hecho que emocionó a sus seguidores, pero el momento más esperado fue el medio tiempo.

Durante toda la semana hubo rumores sobre algunas sorpresas en el escenario, como: Rosalía, Ariana, Maluma y Daft Punk, sin embargo, el cantante apareció sin ningún invitado en su show.

Antes de que The Weeknd comenzara a cantar, se dio a conocer que el cantante había dado siete millones de dólares adicionales para la presupuesto de la NFL, con el único objetivo que su espectáculo impresionara al mundo.

Pese a que fue sin público en la cancha y sin invitados, tratando de brillar con sus bailarines y su famoso tema “Blinding Lights”, para los fanáticos no fue suficiente y así lograron convertirlo en el rey de los memes.

Yo viendo cómo no levanta el show de medio tiempo de The Weeknd 🤮 #HalfTimeShow #TheWeeknd pic.twitter.com/MPrJkfhoil

J Lo, Shakira and Beyonce watching Weeknd halftime show like pic.twitter.com/dTTMvsrArD

*Cuando me dicen que el brownie no pega* Yo en mi cuarto: #TheWeeknd #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/CAUE8ha03F

Cabe resaltar que uno de los momentos más queridos del Super Bowl, además del triunfo del equipo de casa, fue ver a Miley Cyrus en el show previo al partido, donde recordó a Liam Hemsworth con uno de sus temas y cantó “The Climb”, como homenaje para los médicos que están dando la vida en la pandemia.

Además de ver a un fan que fue tacleado por la seguridad del estadio y quien frenó el tiempo, para darle oportunidad a los Kansas City Chiefs de anotar un ‘touchdown’.

The fan getting taken off by authorities. pic.twitter.com/yuYVgdRMYY

— Emmanuel Morgan (@_EmmanuelMorgan) February 8, 2021