Liberan primer avance de la nueva serie de ‘Rugrats’

Fue en 2018 cuando se anunció el regreso de la famosa caricatura de Nickelodeon, que se emitió originalmente de 1991 a 2004. Entonces se había informado que sería una versión live-action, sin embargo, se trata de un formato CGI del inglés ‘Computer Generated Imagery’.

Y ha sido esta tarde que a través de las redes sociales de ‘Nickelodeon Animation’, se liberó el tráiler oficial de esta nueva versión, la cual pinta a ser todo un éxito. Ya que conserva las caracteristicas de cada personaje.

Así Tommy, Carlitos, Phil, Lil, Susie y Angelica regresarán a la pantalla chica por medio del streaming de Paramount Plus. De acuerdo a Paramount esta nueva serie cuenta con el elenco original que prestó su voz en la caricatura de los 90’s.

El elenco original conformado por Elizabeth Daily (Tommy), Nancy Cartwright (Carlitos), Cheryl Chase (Angélica), Cree Summer (Susie) y Kath Soucie (Phil y Lil) prestó nuevamente sus voces a sus personajes, esperemos que para el doblaje latino estén dispuestas Laura Torres, Liliana Barba, Patricia Acevedo, Georgina Sánchez, Rossy Aguirre y Mayra Arellano.

A diaper full of dreams is now a reality! 🍼 Rugrats is back and coming to @ParamountPlus pic.twitter.com/y2WEsMFPiW

— Nickelodeon Animation (@NickAnimation) February 24, 2021