Ex novia de Armie Hammer da escalofriantes detalles de su relación

Hace unos días se dieron a conocer algunos detalles escalofriantes sobre Armie Hammer y recientemente Paige Lorenze, de 22 años dio detalles que parecen dignos de una película de terror.

Fue una entrevista para Daily Mail, donde habló sobre el romance que tuvo durante cuatro meses con el actor, confirmando que hubo comportamientos perversos que la traumatizaron.

Aparentemente el actor habría usado en múltiples ocasiones un cuchillo y en una ocasión, talló su inicial en el cuerpo de la modelo, como parte de un jugueteo sexual.

Pese a que estaba cubierta de moretones y marcas de dientes, tras tener intimidada con él, continuó con la relación a la que comparó con ‘Cincuenta sombras de Grey’, ya que esperaba que luego de un tiempo, esto parara.

“Tenía hematomas por todas partes cuando estábamos juntos. Yo era su propia fantasía de Christian Grey en la vida real (…) Tenía marcas de dientes y de mordidas por todo mi cuerpo. Estaba completamente obsesionado con morderme. Me dijo: ‘Siéntete orgullosa, ya que son solo mordidas de amor’ y ‘si no me dices que me detenga, me comería un pedazo de ti’”, se lee en la entrevista.