Salieron a la luz confesiones de Armie Hammer sobre su canibalismo

En los últimos días han salido rumores y teorías sobre el canibalismo del actor Armie Hammer.

Todo ha sido expuesto a través de las redes sociales a través de capturas de pantalla de supuestas conversaciones por mensaje directo de Instagram. En las conversaciones se reveló que al actor le gusta beber sangre de modelos, comer corazones de animales mientras está fresco entra otras cosas muy extrañas.

Aunque las capturas de pantalla han cobrado relevancia en los últimos días, no es la primera ocasión que circulan en Internet, ya que desde 2016 han estado en la web. Pero a través de Twitter han circulado nuevamente.

En las capturas de pantalla de la conversación que tiene Armie con una mujer iniciaron en 2016. Donde supuestamente el actor se acercó de manera virtual a la mujer de identidad anónima y los mensajes continuaron hasta febrero de 2020.

“Soy 100% caníbal. Quiero comerte… Esto es tan aterrador de admitir. Nunca he admitido eso antes. Le he cortado el corazón a un animal vivo y lo comí todavía caliente. Necesito tu sangre. La deseo. ¿Me la darías mañana? No olvides que eres mía”.