Elon Musk es abucheado en el escenario durante minutos

El nuevo dueño de una de las plataformas más importantes de Internet ha sido duramente criticado por las decisiones que está tomando en la compañía sobre todo en los despidos y cambios en la operación de Twitter y en un reciente evento recibió el menosprecio del público por todos los cambios de Twitter.

Fue durante un show del comediante Dave Chapelle, donde Elon Musk fue recibido con abucheos cuando subió al escenario este domingo en San Francisco.

A través de las redes sociales se ha viralizado el momento exacto en el que Musk fue invitado a subir al escenario pero al hacerlo recibió varias muestras de desaprobación durante varios minutos por parte de la audienciam que acudió a ver al comediante.

Incluso Elon Musk respondió en Twitter este lunes, asegurando que “técnicamente” había recibido un “90% de aplausos y un 10% de abucheos”, sin embargo, los clips que captaron el momento muestran lo contrario.

Technically, it was 90% cheers & 10% boos (except during quiet periods), but, still, that’s a lot of boos, which is a first for me in real life (frequent on Twitter).

It’s almost as if I’ve offended SF’s unhinged leftists … but nahhh. pic.twitter.com/XZwAxWB43U

— Adrogh Tryhard 🇺🇦 (@AdroghTryhard) December 12, 2022