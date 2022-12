Aislinn Derbez confesó que su mamá le hizo creer que su papá era ausente y lloró cuando se dio cuenta de lo contrario

En un reciente podcast de ‘La magia del caos’, Aislinn recordó que su madre construyó por años una ausencia inexistente del comediante Eugenio Derbez pero fue durante su fiesta de 18 años que descubrió la verdad que su mamá creó.

La actriz recordó con Vicente Cruz, uno de sus amigos mas cercanos que la fiesta que organizó para celebrar sus 18 años, fue muy significativa, ya que ese día descubrió que en realidad su papá no fue un padre ausente todo gracias a una serie de imágenes.

Durante la conversación hablaron de la estrategia que usó el comediante para que no bebieran pues Aislinn quería alcohol y él simplemente llevó un six de cervezas, Vicente comenzó a hablar del detalle que hizo Eugenio y fue el emotivo video que preparó donde personalidades como López Doriga, Adela Micha, Thalía, y seres queridos que la felicitaron.

Aislinn reveló que al ver ese video rompió en llanto porque contenía imágenes que demostraban que su papá sí estuvo cuando nació, ya que durante años su mamá le hizo creer que Eugenio Derbez fue un padre ausente en sus primeros días de vida.

“Me puse a llorar porque mi papá me hizo un video con imágenes de infancia y de todos mis amigos y toda la gente que me importaba diciéndome ‘feliz cumpleaños’, y de repente veo un video donde yo estaba recién nacida con mi mamá y mi papá juntos. Lo veo y me pongo a llorar y me dicen: ‘¿por qué lloras?’ y yo: ‘Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá nunca estuvo cuando yo nací’, mi papá voltea y me dice: ‘pues sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubéola y me estaba curando, pero claro que ahí estuve, todavía estaba en el hospital tu mamá'”.