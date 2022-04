Estos son los cambios que habrá en Twitter tras la compra de Elon Musk

Este inicio de semana se dio a conocer la compra de Twitter, en la que el multimillonario Elon Musk confirmó en un comunicado que luchará contra el spam.

Además Elon Musk buscará aspectos fundamentales que protejan la libertad de expresión y la autentificación de personas eliminando los bots. Esos son los primeros cambios anunciados tras su compra por 44 mil millones de dólares.

Por el momento no se sabe exactamente cómo lograra autentificar las cuentas, pero es una de las promesas más fuertes que realizó cuatro días antes de que se hiciera oficial la compra. Pues semanas atrás, el magnate criticó aspectos del funcionamiento de Twitter, alegó que los algoritmos están sesgados y las fuentes con publicaciones basura, además que los bots inflaron el crecimiento de usuarios.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying!

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022