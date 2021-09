Ellen Pompeo explica que el regreso de Kate Walsh en ‘Grey’s Anatomy’ será muy emotivo

Este jueves se estrenó la última temporada de ‘Grey’s Anatomy’ emocionando a sus más fieles seguidores y aunque hace unas semanas se reveló el regreso de Kate Walsh como la Doctora Addison Montgomery, pero ahora Ellen Pompeo, protagonista de la exitosa serie reveló unas declaraciones que dejaron a la audiencia con ganas de no perderse esta entrega.

En una reciente entrevista con la revista People, Ellen, quien lanzó este miércoles su podcast Tell Me with Ellen Pompeo con Cadence13, habló sobre el reencuentro con la actriz, Kate Walsh.

“¡Kate es tan divertida! Se mudó a Australia, así que realmente no la he visto ni he pasado el rato con ella. Siento mucho afecto y amor por el elenco original. Todos pasamos por algo que solo nosotros podemos entender. Así que siempre es realmente divertido y muy emocionado, para ser honesto, cuando alguno de los miembros del elenco original se junta, siempre comenzamos a llorar y pensamos, ‘¿Por qué lloramos?'”, relató Pompeo, asegurando que repetirá su papel de la Dra. Montgomery en esta temporada.

Fue a principios de este mes, que Walsh anunció la noticia con un vídeo a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter y que fue retomado en la página oficial de ‘Grey’s Anatomy’.

“Es una especie de cosa indescriptible. Es como, este programa ha sido intenso. Definitivamente ha sido una experiencia muy, muy intensa. No creo que nunca hables con una persona que haya estado en el programa que no haya tenido una experiencia intensa, con altibajos. Y no cambiaría nada, para ser honesto, tal vez algunas cosas. Pero en su mayor parte, todo está hecho para un viaje más significativo. Creamos algo tan especial juntos. Esa es una experiencia única en la vida. cosa.”

Como recordarás, Kate Walsh se unió a la serie al final de la temporada 1 como la esposa separada de Derek Shepherd protagonizado por Patrick Dempsey. Durante varias temporadas se quedó en el Seattle Grace Hospital como cirujana neonatal durante varias temporadas.

“Los escritores están tratando de resolverlo y yo trato de no presionarlos. Así que es un trabajo enorme que tienen. Y eso es todo lo que puedo decir al respecto. ¡Así que todo el mundo tiene que sintonizarnos!”, expresó sobre la nueva temporada que se transmite en Estados Unidos por la cadena ABC.

Lamentablemente en México y Latinoamérica se estrenará por Sony Channel entre dos y tres meses después del estreno en Estados Unidos, es decir, a finales del 2021 o a inicios del 2022.

