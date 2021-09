Confirman la realización de serie sobre Karla Luna

El pasado 28 de septiembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Karla Luna, la comediante que cobró fama gracias al programa ‘Las Lavanderas’ de Telehit y durante el marco del aniversario luctuoso de la comediante su hermana reveló que pronto se contará su verdad.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que Erika Luna, contó que la convivencia con sus sobrinas, quienes están bajo la tutela de Américo Garza y Karla Panini, se ha reducido a minutos de la hora disponible que tienen sus familiares y que es de manera virtual.

“Conmigo pues nuca acudieron, tuvimos dos citas en las cuales no se presentaron y ahorita están suspendidas las convivencias con la tía, actualmente las conveniencias son dos veces por semana, con mis padres y con los hermanos, pudieses ser durante una hora, pero duran a lo mucho cinco minutos y cada vez empeoran, es difíciles verles el rostro, se quedan super tristes porque las niñas no voltean a ver a la cámara”, explicó Erika Luna.

También aseguró que después de este tiempo que ha pasado está dispuesta a hablar la verdadera historia de su hermana, incluso ha contado con apoyo psicológico para superar su pérdida.

“Siempre tuve miedo de hablar y de decir todos los testimonios que yo vi y que me calle por miedo, porque estaba aterrorizada, pero en esta ocasión ya no tengo miedo, la historia de Karla Luna no quedó aquí, no está en estos cuatro años, la verdadera historia de Karla Luna apenas va a ser contada”, dijo Erika.