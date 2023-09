Eiza González y Mario Casas: ¿Romance a la vista en las calles de Roma?

La Ciudad Eterna ha sido testigo de un encuentro sorprendente entre dos estrellas de la pantalla grande, Mario Casas y Eiza González, quienes recientemente se dejaron ver paseando por las calles de Roma. Mientras ambos intentaban mantener un perfil bajo bajo el radiante sol italiano, las cámaras indiscretas no pudieron evitar capturar los momentos de complicidad entre los actores.

Tras la promoción de su última obra maestra, “Mi soledad tiene alas”, Mario Casas decidió tomarse un merecido respiro en la encantadora Roma. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue su elección de compañía: Eiza González, la talentosa actriz mexicana que ha conquistado la meca del cine, Hollywood.

Juntos, como dos turistas más, caminaron por las calles empedradas de la ciudad, luciendo atuendos discretos y gafas de sol. Pero, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos, la química entre ellos resultó inconfundible en las imágenes compartidas en redes sociales. Se les vio riendo, bromeando e intercambiando miradas cómplices, lo que desató una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Los fanáticos más observadores no pudieron evitar notar cómo Eiza González inmortalizaba los momentos con su cámara mientras exploraban los emblemáticos rincones de Roma, incluyendo el majestuoso Coliseo. Estas instantáneas, compartidas en línea, han avivado aún más las llamas de la curiosidad.

Esta no es la primera vez que se insinúa un posible romance entre Mario Casas y Eiza González. En semanas anteriores, ambos artistas han intercambiado mensajes en sus perfiles de redes sociales, dejando ver una admiración mutua que no pasa desapercibida. Su complicidad no se detiene ahí, ya que incluso se han unido a peticiones de los fans para un tercer filme de “Tres metros sobre el cielo”.

Con sus respectivas carreras en ascenso, Mario Casas, conocido por su destacado papel en “Palmeras en la nieve”, y Eiza González, quien ha brillado en películas como “Godzilla vs Kong” y “Fast and Furious: Hobbs & Shaw”, han logrado mantener a sus seguidores intrigados y ansiosos por descubrir si su conexión va más allá de la amistad en las fascinantes calles de Roma. El romance podría estar en el aire, y los fans están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia en la pantalla de la vida real.