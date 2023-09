U2 deja a Las Vegas maravillada con el inolvidable concierto en La Esfera

La noche inaugural en Las Vegas marcó el comienzo de una nueva era en la industria de la música en vivo con el deslumbrante estreno de La Esfera, un recinto revolucionario construido con una asombrosa tecnología de pantallas LED. U2, la legendaria banda irlandesa con más de 40 años de trayectoria, hizo historia al inaugurar este magnífico escenario con su alucinante concierto “U2:UV Achtung Baby Live”.

La Esfera, una monumental estructura con 112 metros de altura y 157 metros de diámetro, cautivó a los 18 mil espectadores presentes con su impresionante despliegue de 1.2 millones de pantallas LED de tamaño pequeño que proyectaban imágenes por todo el recinto. Esta experiencia inmersiva llevó la música en vivo a otra dimensión, superando todas las expectativas.

Durante el concierto de U2, los gráficos proyectados de piso a techo en la pantalla LED de 76 metros, acompañados por un sistema de sonido excepcional con 160 mil altavoces, ofrecieron una calidad de audio clara y nítida, elevando la experiencia musical a un nivel sin precedentes. Los fanáticos expresaron su asombro y emoción al salir del recinto, describiendo la experiencia como “simplemente alucinante” y “bestial”.

U2 at the Sphere. And yes, the video screen is insane! pic.twitter.com/hYXBR5Gctv

— Joseph Fahmy (@jfahmy) September 30, 2023