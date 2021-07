Eiza González presume a su novio en Instagram

Fue a principios del mes de junio cuando Eiza González fue captada por paparazzi disfrutando de una cita romántica junto a un jugador profesional de lacrosse, llamado Paul Rabil.

Aunque la actriz es muy reservada con su vida privada, se puede decir que ahora mismo está muy enamorada ya que presumió a su novio de 35 años a través de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque no fue la única plataforma en la que mostró su admiración por Paul, a través de su cuenta oficial de Twitter, Eiza González compartió un vídeo y un mensaje dedicado a su novio.

https://twitter.com/eizamusica/status/1411415720173314048

Paul Rabil has now scored the most goals in professional lacrosse history @tokenCEO pic.twitter.com/3jyP1qyxRv

— Barstool Sports (@barstoolsports) July 3, 2021