Laura Bozzo no les quiere pagar a Gabriel Soto e Irina Baeva

Fue a mediados del mes de octubre que se dio a conocer Laura Bozzo perdió la demanda por daño moral que le interpuso Gabriel Soto e IrinaBaeva, sin embargo, la presentadora presentó una apelación.

Laura Bozzo busca evitar pagar la indemnización a los actores y que por fin terminen sus procesos legales, esto después de liberarse de la orden de arresto que tenía en su contra.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor, pero, igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de ‘El gordo y la flaca’ sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, expresó en una entrevista para la revista TVyNovelas.