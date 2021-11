Anuncian que la serie de ‘Chucky’ tendrá una segunda temporada

Fue el pasado 12 de octubre cuando se estrenó oficialmente la serie del muñeco diabólico y este martes se liberará el capitulo que le dará fin a esta primera temporada, sin embargo, el éxito que tuvo dio pie a que se anunciara una segunda.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que la historia del muñeco diabólico continuará para el próximo año. La primera en hacerlo oficial fue la actriz Jennifer Tilly, a través de su cuenta oficial de Twitter.

#Chucky has been renewed for Season 2! 😄 Thanks to our wonderful fans for all your support! We love you all! 💞#chuckyseries @ChuckyIsReal @RealDonMancini @SYFY @USA_Network pic.twitter.com/4TueVSfbvq

— Jennifer Tilly (@JenniferTilly) November 29, 2021