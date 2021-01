Dustin Diamond confirma que su cáncer es terminal

Aunque cuando se dio a conocer que el actor de ‘Salvados por la campana’ había sido hospitalizado de emergencia por un tipo de cáncer. Dustin confirmó que su padecimiento es terminal.

Fue a través del portal TMZ que se dio a conocer que Dustin Diamond, mejor conocido como ‘Screech’ de ‘Salvados por la Campana’, llegó al hospital tras sentir fuertes dolores en todo el cuerpo.

El actor de 44 años, ya se está sometiendo a un tratamiento, esto de acuerdo a su representante: “Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego averiguaremos cuándo volverá a casa. Para la semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su afección y los tratamientos que necesitará para sentirse cómodo”.

El representante agregó que cuando el actor fue ingresado al hospital no podía mantenerse consciente: “Estaba entrando y saliendo de sí, se sentía somnoliento y cansando. Además de todo esto, también tiene herpes, así que ha tenido mucho dolor”.

Este padecimiento no era un secreto ya que algunos de sus seguidores sabían que era un tipo de cáncer, pero no en fase terminal. Por el momento no se sabe cuándo saldrá del hospital.