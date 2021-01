Dustin Diamond de ‘Salvados por la Campana’, es hospitalizado de emergencia

A través de TMZ se dio a conocer que Dustin Diamond, mejor conocido como ‘Screech’ de ‘Salvados por la Campana’, fue hospitalizado de emergencia, tras sentir dolores en todo el cuerpo.

El actor de 44 años, se encuentra en el hospital sometiéndose a todo tipo de análisis que darán con el padecimiento que lo llevó a la clínica.

Algunos de los seguidores han asegurado que Dustin padece algún tipo de cáncer, ya que se confirmó que fue sometido a una biopsia.

Aunque el papel de Diamond fue uno de los más importantes dentro de ‘Salvados por la Campaña’, fue el único que no fue requerido para el relanzamiento de la serie y para su reboot, esto luego de haber lanzado un libro respecto a la serie, donde no dio la mejor imagen de sus ex compañeros, para más tarde arrepentirse.

En 2015, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por una pelea en Wisconsin, por un apuñalamiento que lo puso en la mira de los reflectores.