Dua Lipa recibió la ciudadanía albanesa

La cantante británica, Dua Lipa compartió en sus redes sociales que ha recibido la ciudadanía de Albanian de manos del presidente Bajram Begaj.

A pesar de que Dua Lipa nació en Londres, su primera lengua fue el albanés, debido a que tiene raíces familiares pues su padres son albanokosovares, incluso durante su infancia y en su adolescencia vivió en el país de Europa del este.

Fue este domingo, cuando el presidente albanés Bajram Begaj le concedió la ciudadanía a Lipa al promover este país a través de su fama y su música, también dijo que su carrera y compromiso son importantes causas sociales que enorgullecen al país.

Dua Lipa prestó juramento de ciudadanía, tomó sus huellas dactilares y firmó un formulario de solicitud de documento de identidad y pasaporte.

🇦🇱👐🏼 Thank you President Bajram Begaj and Mayor @erionveliaj for this honour ~ got my Albanian citizenship!! ~ faleminderit, po ndihem shume krenare 🇦🇱❤️👐🏼 pic.twitter.com/bfZzqukKAe

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 27, 2022