Doña Cuquita rompre el silencio y por primera vez habla de las infidelidades de Vicente Fernández

Desde hace unos días la familia de Vicente Fernández puso un altar de muertos en el ‘Rancho los 3 Potrillos’ y este domingo la viuda del cantante habló de algunos detalles del Charro de Huentitán.

El altar fue colocado en la tumba de Vicente Fernández y durante la visita de la prensa en el rancho Los 3 Potrillos Doña Cuquita dio detalles del Altar de muertos que se colocó en honor a Vicente Fernández por el Día de Muertos. El cual fue abierto al público.

“Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él , yo le digo: ‘no te cerré nada’, porque nunca le gustó estar encerrado. Siempre andaba en todo su rancho, como ven no le cerré, no le hice un cripta, solo lo tapé con un techo para que estuviera cubierto. No lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, pero no para llorar porque se fue, no”, expresó la viuda.