Doña Cuquita rompe el silencio y rechaza estreno de la bioserie de Vicente Fernández

Este fin de semana, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández lanzó un comunicado directamente a Televisa para pronunciarse al respecto de la serie que realizó Juan Osorio, en la que reclamó el uso de la marca registrada de su difunto esposo.

Incluso el Juez Décimo Distrito en materia Civil del Tercer Circuito ordenó que se detuviera la bioserie la cual se basa en ‘El último rey’, el libro biográfico no autorizado, de la escritora y periodista argentina, Olga Wornat. De acuerdo al comunicado se dio a conocer la demanda que interpuso la familia Fernández en contra de la televisora por incurrir en violaciones a relaciones extracontactuales, al derecho de marca y uso indebido de nombre artístico, entre otras.

“Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión es un robo.. Eso no es censura es proteger los derechos de nombre artístico y de nuestras marcas registradas”, se puede leer en el comunicado de dos páginas.

View this post on Instagram

A pesar de que se dio a conocer este comunicado, Juan Osorio continuó promoviendo el lanzamiento de la bioserie protagonizada por Pablo Montero, a quien Doña Cuquita considera que es buen muchacho pero no es la imagen que Vicente hubiera aprobado.

Esta mañana Doña Cuquita, volvió a lanzar un comunicado que prometió el domingo donde asegura que está muy triste por lo que está sucediendo pues considera que hay gente que está abusando de su nombre con la serie que se realizó desde octubre y que lanzaron sin el consentimiento de la familia.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que pueden abusar de mi, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante, les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, señaló la Doña Cuquita.