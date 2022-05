Influencer que presumía ser doble de Danna Paola por fin se reúne con la actriz

Fue durante la pandemia que la influencer Michelle Lando cobró más popularidad en TikTok debido a su gran parecido con la actriz y cantante Danna Paola, quien actualmente se encuentra en una pausa musicalmente hablando pero protagonizando campañas con marcas de lujo.

Durante una convivencia que tuvo Danna de la marca Pandora, la influencer no dudó en tomarse una fotografía junto a la cantante y presumió el momento en su cuenta oficial de Instagram donde ya acumula más de 288 mil seguidores.

Además la influencer colgó un video en sus historias breves junto a Danna.

🎥| Danna Paola and an obsessed fan named @michellelandoo at the #PANDORA event

pic.twitter.com/2V3kn6ShUw

— 🫅🏻 (@brutalsdanna) May 4, 2022