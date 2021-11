Disney plus se luce con sus estrenos de noviembre. Gracias a la pandemia del coronavirus, las plataformas de películas en línea han tenido un boom con los usuarios.

Para los últimos meses de este 2021, el legado de Walt Disney en internet le dará vida a las historias del fallecido Stan Lee.

¿Cuáles son los estrenos de Disney plus?

En su catálogo se podrán ver las series de Ms. Marvel con Iman Vellani, She-Hulk con Tatiana Maslany y Mark Ruffalo. Además de Moon Knight con Oscar Isaac y X-MEN ’97, por parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Incluso ya se habla de la segunda temporada de What If…? y Echo, que aún no tiene fecha de estreno.

First teaser for #SheHulk has been released pic.twitter.com/w3f2cZZh6c — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021

Mientras que para las almas más románticas podremos encontrar ya disponible la secuela de Encantada, que ahora llevará el nombre de “Desencantada“. Contará con la participación de Amy Adams y Patrick Dempesey.

Por otra parte, podremos disfrutar del carisma de Will Smith en colaboración con NatGeo.

Además de las primeras imágenes de Ewan McGregor como el inolvidable y emblemático Obi-Wan, de la saga de Star Wars.

Para más información sobre cuándo serán los estrenos hay que seguir las redes sociales de Disney Plus.

