‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ regresa a las salas de cine

‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ cumple 20 años de su estreno (2001) y Cinépolis lo celebra con una proyección especial en sus cines.

Las funciones de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” se llevarán a cabo desde el 11 al 14 de noviembre de 2021.

Como parte del festejo, la cadena de cines cambió su logo al estilo Harry Potter, compartiendo con sus fans. Además de pedirle a sus seguidores que eligieran una de las escuelas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, generando así gran interacción.

Las películas basadas en la serie de novelas fantásticas de J.K. Rowling protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se volvieron todo un fenómeno en la época de los 2000, y hasta el día de hoy siguen despertando gran emoción en los fanáticos de la saga. Los boletos están casi agotados en varias de las ciudades.

No es la primera ocasión que Cinépolis modifica su logo con alguna película, lo hizo antes cuando se lanzó el filme ‘Venom: Let There Be Carnage’.

Para consultar la sala de Cinépolis más cercana a tu domicilio, puedes dar clic aquí.

Confirman especial de ‘Harry Potter’ a través de HBO Max