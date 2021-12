Discriminan a pareja homosexual en parque de diversiones

En las últimas horas se ha convertido en tendencia el hashtag #SixFlagsDiscrimina a través de las redes sociales después de que un usuario en Twitter contara su experiencia en el parque de diversiones.

De acuerdo al usuario identificado como @giov_, discriminan a sus amigos por besarse dentro de las instalaciones.

De acuerdo al joven las autoridades del parque los amenazaron con sacarlos del parque por no cumplir con el reglamento, pero señaló que alrededor había otras parejas besándose.

Finalmente, el usuario etiquetó al administrador de Six Flags para señalar que lo que vivieron fue un acto claro de homofobia.

@SixFlags check this out. We were kicked out of the line and told that kissing between same sex couples is something immoral. Clearly homophobic. @SixFlagsMexico #SixFlagsDiscrimina

— No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021