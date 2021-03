Kim Kardashian disfruta del sol en California

La socialité recientemente se volvió tendencia en redes sociales debido a que confundió el granizo con nieve.

A través de sus historias breves compartió un vídeo donde aseguraba que estaba nevando en Calabasas, una ciudad ubicada en Los Ángeles.

“Esto es realmente raro, esta es una locura, mi cancha de básquetbol está blanca por la nieve. Es una locura chicos está nevando en Calabasas”, se escucha decir a Kim Kardashian en sus historias que compartió hace unos días.

Kim Kardashian confundiendo el granizo con la nieve 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/NaSR11X7s3 — Gottmik Stan Account (@DomRafae) March 12, 2021

Posteriormente se burló de su error: “Ok, ok, entendí el mensaje. Es granizo, no nieve. No soy un meteoróloga. Nunca pretendí serlo. Sé que tengo 30 trabajos, pero meteoróloga no es uno. Si está granizando en Calabasas en marzo lo llamo nieve”, sentenció en sus historias.

A pesar de las criticas y el bullying, que recibió Kim ha sabido cómo sobre llevarlo. Por lo que decidió compartir este viernes una foto mientras disfruta del clima en California en un diminuto bikini. Junto al siguiente mensaje: “Aléjate y concéntrate en ti”.

Esta es la segunda fotografía que compartió en la publicación.

También hace unos días se habló de cómo lucía a sus 16 años tras publicar esta foto de su adolescencia.

Sin duda, alguna, Kim sigue siendo una de las mujeres más polémicas, haga lo que haga.

