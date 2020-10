Demi Lovato comparte evidencia de su contacto con extraterrestres

La cantante sorprendió a sus más fieles seguidores de Instagram con su reciente confesión.

Fue a través de una publicación que compartió con una serie de imágenes donde Demi demostró lo que pudo observar durante un retiro espiritual que realizó en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California.

“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí”, explicó en su publicación.