La segunda temporada de ‘Survivor México’ ha confirmado que los participantes están dispuestos a todo con el objetivo de ser los sobrevivientes de esta competencia y llegar hasta la final.

Recientemente una nueva lesión marcó la competencia entre Jaguares y Halcones, quienes lucharon por doce huevos y una gallina que les dará alimento diariamente.

Sin embargo, en uno de los encuentros Daniel Cortés, chocó accidentalmente contra Pablo, provocando malestar entre los participantes que estaban observando el encuentro.

Daniel tuvo que parar con la competencia y fue revisado por un médico que confirmó que el participante tenía que ser trasladado a un hospital, sin dar más detalles de la posible lesión.

Aunque no dieron más detalles de la salud de Daniel, seguidores de la competencia han confirmado que es probable que salga del reality, ya que al momento de revisarlo, el participante confirmó que no podía mover el cuello y uno de sus dedos estaba lastimado por completo, al grado de no poder moverlo.

Mientras tanto, fanáticos de Jaguares esperan buenas noticias para Daniel, quien se ha convertido en uno de los más queridos participantes de esta segunda temporada de ‘Survivor México’.

