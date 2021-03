Confirman serie live-action de ‘Los Padrinos Mágicos’

A través de Paramount Plus han confirmado que planean dos series live-action, una es ‘Los Padrinos Mágicos’ y ‘Dora la exploradora’, emocionando a los fanáticos de estas historias.

Aunque no dieron detalles sobre quién interpretará en la vida real a Cosmo, Wanda y Timmy Turner, algunos han hecho sus apuestas. Sin embargo, Buth Hartman, creador de los personajes, no ha confirmado su participación en este nuevo proyecto.

A live-action Dora The Explorer series will debut on #ParamountPlus. Also getting the live-action treatment is The Fairly OddParents, one of the longest-running animated series on @Nickelodeon. ✨

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021