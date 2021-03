Paola Durante reveló cómo vivió el caso Paco Stanley

Paola Durante apareció ante las cámaras de Yordi Rosado, para dar a conocer detalles de su vida que nadie conoce, excepto los más allegados a ella y habló sobre cómo vivió el asesinato de Paco Stanley.

Confirmó que aunque no es mexicana, desde los 4 años vivió en nuestro país y desde ese momento supo que aquí estaban sus raíces, sin embargo, durante su infancia y adolescencia, fue bulleada por sus compañeros, y violentada por su padrastro.

Su carrera como edecán comenzó a los 15 años de edad, en algunos de los antros más famosos de la Ciudad de México y donde conoció al papá de su hija; para los 22 años, tuvo su primera oportunidad con Paco Stanley.

Aunque la conductora, confirmó que hubo un tiempo que Paco intentó salir con ella, nunca sucedió y pese a eso, continuó trabajando junto a él, hasta que fue asesinado en 1999.

Paola confirmó que durante las primeras investigaciones todos iban a declarar en conjunto, hasta que comenzaron a interrogarla aparte y sin la presencia de un abogado. Los días pasaron y la modelo creyó que no había nada de que preocuparse, hasta que finalmente terminó arraigada y aparentemente “alguien” la identificó como responsable.

“En ese tiempo yo me enteré que, cuando me tenían ahí, él (Cholo) estaba atrás de ese espejo, y dijo: ‘ella fue’. Hasta que un día llego y estaban Jorge y José Luis, que eran los chóferes de Paco y de Mario. Me sientan y yo toda tonta digo ‘tengo hambre’. En eso, que estoy sentada, veo llegar al famoso Cholo; me le quedo viendo, porque nunca había visto una persona así, y cuando estaba declarando, me dicen: ‘¿sabías que él te reconoció? Qué tú pusiste a Paco’”, confirmó.