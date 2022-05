Testigos de Amber Heard la hacen pasar vergüenza

Uno de los juicios más mediáticos ha sido sin duda alguna el de Johnny Depp y Amber Heard, quien en su desesperación por cómo va caminando ha tomado fuertes decisiones como despediar a su equipo de relaciones públicas, aunque su equipo legal tenía planeado llamar a declarar al actor, cambiaron de estrategia este lunes.

La corte de Fairfax en el estado de Virginia, escuchó varios testigos solicitados por el equipo de Amber, dentro de los cuales se encontró el psicólogo David Spiegel, quien testificó que el actor tiene comportamientos consistentes con alguien que sufre trastorno por abuso de sustancias, aunque no lo trató de manera profesional.

Por su cuenta, durante el contrainterrogatorio, los abogados de Depp se enfocaron en desestimar este testimonio ya que no tuvo contacto con el actor, incluso medios resaltaron que el psicólogo se basó en entrevistas y en el personaje de Jack Sparrow.

También testificó un cirujano ortopédico, el Dr. Richard Moore, quien dijo que era poco probable que el dedo del actor fuera cercenado como Depp lo describió, incluso aparecieron por primera vez imágenes explicitas de la herida de Johnny, sin embargo, el experto no atendió tampoco al actor.

Anteriormente, el Dr. Kipper, el médico que trató la herida de Johnny Depp explicó que se trata de una lesión de velocidad.

Acá podemos ver una de las fotos mas claras del dedo cortado de Johnny Depp. En este ángulo no se ve la parte faltante que en las otras fotos es pura sangre, pero se ve el nivel del daño. #AmberHeard pic.twitter.com/JO4j7PwuHM

Tras el testimonio del doctor Spiegel, subió a testificar Kathryn Arnold, experta en la industria del entretenimiento quien aseguró que Amber Heard tuvo pérdidas estimadas en 50 millones en correlación con las declaraciones de Johnny Depp y Adam Waldman, el abogado de Depp, quien la interrogó sobre sus afirmaciones sobre el estatus de celebridad y la demanda de Heard en la industria.

Además declaró que los problemas de Johnny Depp no son culpa de Amber, sino por la misma conducta del actor y que era muy caro, por lo que Disney decidió tomar otra dirección en torno al personaje de Jack Sparrow. Sin embargo, dijo la experta que Heard, estaba en un ascenso en su carrera, incluso la comparó con Jason Momoa y Gal Gadot.

#AmberHeard's entertainment consultant expert told #JohnnyDepp's lawyer Wayne Dennison “excuse me, please” after Dennison interrupted her answer. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/hMCU3juBjD

