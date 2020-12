Con sexy atuendo navideño, María León enamora a sus seguidores

La cantautora continúa con un gran momento en su carrera artística y se ha convertido en una de las favoritas tras ganar ‘Quién es la máscara‘. Ahora en su Instagram y con un sexy atuendo navideño, María León enamoró a sus seguidores.

En cada publicación que comparte María León logra cautivar con su belleza, pero también al presumir su espectacular figura. Gracias a sus rutinas de ejercicio que realiza diariamente es que ha logrado mantenerse.

“¡Feliz Navidad! A ti que me lees, te quiero decir: gracias! Deseo que nunca olvidemos lo importante, ni dejemos de valorar lo esencial de la vida; la salud, el amor, la familia, las sonrisas. Que el amor reine nuestros impulsos y que disfrutemos al máximo cada latido del corazón, que nunca se nos acabe la esperanza. Que te apapachen mucho en casa, te mando mucho amor y un ataque de besos navideños”, escribió en su cuenta de Instagram María León con su atuendo navideño.

Estas son las fotografías que forman parte de su sesión de fotos.

¡Cuerpazooooo!

Además recientemente, se dio a conocer que será parte del musical ‘Hoy no me puedo levantar‘. Fue a través de redes sociales se confirmó que la ex vocalista de Playa Limbo, será la nueva María y compartirá créditos con Yahir, quien repite su papel en esta nueva temporada.