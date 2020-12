María León protagonizará la nueva temporada de ‘Hoy no me puedo levantar’

Luego de su participación en ‘¿Quién es la máscara?’, Alejandro Gou ha decidido que María León es la mejor para regresar con ‘Hoy no me puedo levantar’, una obra musical que protagonizó hace unos meses Belinda y a pesar de todo no encantó.

A través de redes sociales se confirmó que la ex vocalista de Playa Limbo, será la nueva María y compartirá créditos con Yahir, quien repite su papel en esta nueva temporada.

“Feliz de anunciar el regreso de María León”, se lee al pie de la fotografía, ya que durante la primera temporada de la obra musical, tuvo una participación como ‘Ana’.

Aunque al inicio no se dio a conocer que papel interpretaría la cantante, más tarde un vídeo de María cantando “La Fuerza del Destino”, momento que ha sido aplaudido por todos los seguidores de la intérprete y de quienes están felices de verla como ‘María’.

Las funciones iniciarán el próximo febrero de 2021, donde podrán disfrutar de todas las voces de ‘Hoy no me puedo levantar’.

Seguidores de Belinda, han sido sorprendidos por esta decisión, y desconocen porque la cantante no regresará junto a Yahir y al resto del elenco.