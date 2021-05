Científicos encuentran manera de neutralizar el coronavirus

El brote de COVID-19 ha dejado un arduo trabajo a investigadores y científicos que estudian a diario cómo acabar con la pandemia y recientemente se ha encontrado la manera de neutralizar el coronavirus.

De acuerdo a reciente estudio de la Universidad de Texas A&M el cual fue publicado por el portal especializado en noticias de ciencia investigación y tecnología Phys.org, el cual asegura que la exposición a altas temperaturas neutraliza el SARS-CoV-2 en menos de un segundo.

Esta investigación liderada por Arum Han, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Texas, diseñó junto a su equipo un sistema experimental que muestra que la exposición del SARS-CoV-2 a una temperatura muy alta, incluso si se aplica durante menos de un segundo, puede será suficiente para neutralizar el virus de modo que ya no pueda infectar a otro huésped humano.

De esta manera Han y su equipo podría proporcionar una posible solución para mitigar la propagación en curso de COVID-19, particularmente a través de la transmisión aérea de largo alcance.

Exposure to high heat neutralizes SARS-CoV-2 in less than one second @tamu https://t.co/C0VYrSYOep

— Phys.org (@physorg_com) April 27, 2021