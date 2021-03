Un hombre es la esperanza de científicos al tener anticuerpos contra COVID-19

Existe el caso de un hombre con superanticuerpos contra el nuevo coronavirus y todas las variantes que se han descubierto recientemente sobre la COVID-19.

Se trata de John Hollis un escritor estadounidense de 54 años que descubrió su cuerpo desarrolló una especie de superanticuerpos que lo hacen permanentemente inmune a la enfermedad, ya que los virus entra en su cuerpo pero no logran infectar a sus células ni enfermarlo.

El escritor reveló que desde abril del año pasado su amigo con el que comparte casa se enfermó gravemente, dos semanas después sintió miedo de infectarse, sin embargo, la enfermedad nunca lo golpeó de ninguna manera.

Después de platicar esta convivencia con el médico Lance Liotta, profesor de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, lugar en el que Hollis hace tareas de comunicación, lo invitaron a participar en un estudio científico como voluntario. Tras participar en este estudio sobre el coronavirus, se dio cuenta de su inmunidad, “esta ha sido una de las experiencias más surrealistas de mi vida”, detalló Hollis.

Los ‘superanticuerpos’ del escritor son distintos ya que atacan varias partes del virus y lo eliminan rápidamente, muy diferente a los anticuerpos de la mayoría los cuales combaten el virus atacando las proteínas de las espículas del coronavirus.

