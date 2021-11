Christian Nodal rompe el silencio sobre su presunto veto

Christian Nodal reapareció en redes sociales para aclarar todo con respecto al presunto veto a su carrera por parte de Universal Music.

Luego de que trascendiera que fue vetado por la disquera, Christian Nodal dejó en claro que actualmente no tiene un contrato vigente con Universal Music. Además aseguró que no existe un veto contra él porque consiguió que una juez declinara las peticiones de la disquera luego de que se negara a renovar su contrato.

“Quería que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza ¿ok?, yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas, ósea que no existe tal veto, es falso, yo no tengo ningún contrato vigente con Universal“, aseguró el cantante a través de un video en sus redes sociales.