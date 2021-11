Paul Rudd es elegido como el hombre más sexy del año por una revista

Paul Rudd, el actor reconocido últimamente por interpretar a “Ant-Man: El hombre hormiga” de las películas de Marvel, fue elegido como “el hombre vivo más sexy” por la revista People.

Tras la publicación, el actor de 52 años, cuya carrera lleva ya tres décadas, pareció desconcertado por el honor, al igual que su esposa.

“Soy consciente de que cuando la gente se entere de que fui elegido para esto, dirá: ‘¿Qué?'”, comentó a People en un artículo de portada. “Estaba estupefacta”, dijo Rudd, al describir la reacción de Julie, su esposa desde hace 18 años. “Después de algunas risas y conmoción, dijo: ‘Oh, acertaron’. Y eso fue muy dulce”.

Paul Rudd no solo es reconocido por su extraordinario papel de Marvel, también es recordado por participar como el tierno novio de “Phoebe” en la serie de “Friends” y protagonizar papeles en comedias como “Knocked Up”.

Ahora está por estrenar la cinta Ghostbusters: Afterlife y una serie en Apple TV+ llamada The Shrink Next Door al lado de Will Ferrell.

¿Estás de acuerdo con la elección de la revista People?

Paul Rudd se une al elenco de ‘Los cazafantasmas’