Christian Nodal revela detalles de su nueva vida en Argentina: “Volví a sentirme como un humano”

En una reveladora entrevista reciente con el carismático cantante Christian Nodal, el artista del regional mexicano compartió detalles íntimos sobre su nueva vida en Argentina junto a su pareja, la talentosa Cazzu, y su recién nacida hija. Este movimiento sorprendente ha generado un impacto significativo en la vida de la pareja y, según Nodal, lo ha hecho “volver a sentirse como un humano”.

Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres hace algunas semanas, marcando un hito en sus vidas que los impulsó a tomar una decisión audaz: mudarse a Argentina. Durante una entrevista en un pódcast con Mario Chávez, Nodal compartió algunos detalles fascinantes sobre su nueva vida en este hermoso país sudamericano.

“Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar”, reveló Nodal, describiendo su entorno sereno. “Están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos. Nos sentamos. Hacemos un matecito y las vistas son preciosas. No te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí me la paso viendo películas. La neta voy hago mis compras. Yo manejo. No traigo seguridad y volví a sentirme como un humano”, confesó con una sonrisa en el rostro.

Para Nodal, este cambio de escenario ha sido transformador. “Volví a sentirme como un humano. Si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan… Me da felicidad”, aseguró, destacando la importancia de la autenticidad en su nueva vida.

Pero esta mudanza no solo ha traído un nuevo sentido de humanidad, sino que también ha sido una fuente de inspiración y felicidad. Antes de este nuevo capítulo en su vida, Nodal atravesó momentos difíciles, luchando contra la depresión y sintiéndose vacío a pesar de su éxito. Sin embargo, la presencia de Cazzu y el amor que comparten han sido un faro de esperanza.

“Yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea”, admitió Nodal, refiriéndose a su relación con Cazzu como un bálsamo para su alma herida. “Yo ya estaba saliendo de una depresión; me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”, recordó.

Hoy en día, Christian Nodal agradece profundamente esta etapa de luz y felicidad que está viviendo en Argentina. Con su música, su familia y su autenticidad, ha encontrado un nuevo sentido en la vida y se ha reconciliado consigo mismo