Christian Estrada da sus primeras declaraciones tras su detención acusado por sustracción de menores

Después de su detención y traslado al Reclusorio Norte, Christian Estrada obtuvo la libertad pues el juez de control que tomó su caso consideró que no fue legal la manera en la que fue detenido, como lo había adelantado la abogada de Fernanda Quiroz, el proceso continuará ya que el modelo tiene un antecedente de violencia familiar.

Tras su salida del reclusorio, el martes por la noche, Estrada no había emitido ninguna declaración al respecto hasta este miércoles, pero a través de su cuenta verificada de Instagram, donde compartió una fotografía junto a su hijo y el documento que obtuvo en el Reclusorio por su libertad.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. #todos. Les digo, No se me involucro en ningún proceso ni se se me atribuyo ningún daño a algún tercero, por que no lo hay, ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie. A ti Leonel te amo y sere paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros, es tu derecho hijo”,escribió Estrada en la descripción de la publicación.