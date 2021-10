Javier ‘Chicharito’ Hernández asegura que no es el mejor papá

Por primera vez el jugador mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández confiesa la razón por la que se separó de su esposa Sarah Kohan.

Fue justamente a finales del año pasado cuando los rumores de su separación comenzaron a difundirse en los medios de comunicación, luego de la modelo se fuera a Australia con sus dos hijos y publicara una serie de mensajes en su cuenta de Instagram.

Finalmente, el ‘Chicharito‘ habló abiertamente de su paternidad y su matrimonio confesando que no sentía que “no era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”.