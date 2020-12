Afirman que Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández están separados

A través de redes sociales se dio a conocer que Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan, habrían terminado su relación, luego de darle la bienvenida a su segunda hija, quien nació el pasado octubre.

Los rumores comenzaron luego de compartir unas postales de Navidad en redes sociales sin el futbolista, hecho que de inmediato llamó la atención.

Pero a través de redes sociales, compartió un mensaje que más tarde eliminó, donde se leía que la decisión más difícil es separarse de alguien con quien has intentado todo.

“Tú solo puedes hacer tanto para ser compatible, pero tú no puedes hacer que alguien cambie y eso mejore la relación. Tú no puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma en serio tu conexión. No puedes rogarle a nadie que se de cuenta que tú vales el sacrificio. Deja que se lo pierdan y deja que se vayan. Porque hay alguien allá afuera quien será capaz de notar todo lo que hay en ti. Quien pondrá el esfuerzo y te hará notar por qué no funcionó con nadie más”.