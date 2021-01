Javier ‘Chicharito’ Hernández habla sobre su vida privada

Luego de ver partir a Sarah Kohan junto a sus dos bebés, Javier ‘Chicharito’ Hernández decidió hablar con sus fanáticos, quienes le enviaron algunas preguntas a su cuenta oficial de Instagram, donde finalmente se sinceró.

El futbolista respondió algunas preguntas sobre el amor, su serie favorita, comida, sus hijos y sobre su carrera profesional; en una de esas preguntas, envío una indirecta sobre su relación con Sarah.

“Creo que es algo que no se puede describir, es como el presente, pero algo que se acerca mucho para mí, es procurar la libertad del otro aunque esta no me incluya en todos los sentidos”, declaró al responder lo que para él significa el amor.