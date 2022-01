‘Chicharito’ confiesa que no es fácil escuchar que sus hijos no son de él

El futbolista mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández se sinceró con sus más fieles seguidores y estuvo contestando las preguntas que le hacían durante una transmisión en vivo por medio de su cuenta oficial de Instagram.

En las preguntas los usuarios de la plataforma no dudaron en abordar no solo temas deportivos, también abordaron temas más personales y el ‘Chicharito’, no dudó en contestar con honestidad sobre algunos temas que incluso le molestan.

Durante la transmisión, el futbolista, respondió sobre el tema de ser padre y explotó al responder sobre los comentarios que hacen sobre su paternidad.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, contó.

A finales del año pasado su ex, Sarah Kohan reveló que el futbolista era un padre ausente y posteriormente, él mismo confesó que no era un buen padre. Como sabrás ‘Chicharito’ tuvo dos hijos con la modelo australiana.

