Pastora renuncia a la religión para abrir su OnlyFans

Una mujer de 36 años decidió renunciar a la iglesia para convertirse en stripper y abrir su cuenta de OnlyFans.

Se trata de Nikole Mitchell una pastora de una iglesia cristiana en Minnesota, Estados Unidos, quien desde 2016 cambió de manera radical su vida, debido a que asistió a un evento LGTBIQ+, donde se dio cuenta de que es una mujer bisexual.

“Empecé muy tímida, pero ahora estoy en un punto en el que hago fotografías y videos personalizados”, expresó Nikole, quien tuvo que abandonar el mundo religioso ya que no encajaba su vida con las creencias de la iglesia.

Actualmente la mujer cobra 25 dólares para que sus seguidores paguen por ver su contenido erótico. Además confesó que siempre quiso ser stripper pero al crecer en una familia conservadora nunca externó esos deseos.

“Siempre quise ser stripper, pero, desde joven, me hicieron creer que mis deseos y cuerpo eran pecaminosos y malos”, dijo la estadounidense al New York Post. Fue en 2016 cuando se convirtió en pastora, “uno de los líderes me ofreció ser pastora y acepté. Era lo que había soñado durante años: estar en un escenario frente a miles de personas”.