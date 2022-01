Marjorie de Sousa muestra por primera vez el rostro de su hijo Matías

Han pasado cinco años desde que Marjorie de Sousa y Julián Gil se convirtieron en padres de Matías y aunque los actores habían protagonizado una gran pelea en los juzgados.

Aunque la actriz venezolana había sido muy reservada para cuidar la imagen de su hijo, fue este 27 de enero, cuando Marjorie decidió mostrar por primera vez el rostro de Matías y después en su cuenta oficial de Instagram de colgar un largo mensaje de felicitación y fotografías donde el misterio continuaba colgó una serie de seis fotografías donde se ve lo hermoso que es el pequeño

“Feliz cumpleaños a lo más bonito que llego a mi vida. Tengo tanto dentro de mi que agradecerte mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de Enero cuando escuche esa voz, al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazón en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con solo pegarte a mi te calmabas, así como aún lo haces. Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS POR SER ESO QUE ME FALTABA, ahora entiendo, ahora se que el sentido de mi vida eres tú”, escribió la actriz.