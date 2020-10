Cardi B confiesa que regresó con Offset por esta razón

A mediados del mes de septiembre se difundió la noticia sobre el tramite de divorcio que comenzó la rapera, sin embargo, Cardi B acaba de confesar que quiere volver con Offset por que lo extraña.

Fue a través de un vídeo que Cardi B anunció que retomó su relación sentimental con el padre de su hija Kulture Kiari Cephus, pero causó controversia, como ella solo sabe hacerlo, por sus declaraciones.

Y es que en el clip explicó que además de amarlo y ser su mejor amigo, el sexo con él es extraordinario: “Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener pene”, expresó Cardi.

De acuerdo al portal TMZ, la reconciliación entre Cardi B y Offset comenzó durante la celebración de cumpleaños que celebró en Las Vegas el pasado fin de semana incluso fueron vistos juntos en Atlanta.