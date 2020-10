Carmen Aub decide quitarse implantes de sus senos

La actriz, reconocida por su papel como Rutila Casillas en la serie ‘El Señor de los Cielos’ de Telemundo, decidió retirarse sus implantes mamarios después de 10 años.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Carmen Aub, explicó que se someterá a una intervención quirúrgica para removerse los implantes y su decisión se debe principalmente por motivos de salud.

En un clip detalló que ha presentado síntomas asociados con la ‘Enfermedad de Implante de Seno’, mismos que van incrementando por el tiempo.

“No me arrepiento para nada, me encantaron y me dieron muchísima más seguridad. Mucho más por el medio en que yo me desenvuelvo y también lo pueden ver todos ustedes con las redes sociales, siempre tenemos esta imagen de ser perfectas y vernos bien”, confesó en su vídeo.