Karely Ruiz pierde su cuenta de TikTok

La modelo Karely Ruiz, quien se volvió popular gracias a su visita con Andrés García ha perdido su cuenta de TikTok la cual acumulaba más de 8 millones de seguidores.

No es la primera vez que Karely pierde una cuenta en redes sociales, pues recientemente platicó en una entrevista que en Instagram también le han reportado varias veces sus perfiles, por lo que tiene que volver a empezar en la plataforma.

Ahora se ha dado a conocer que la conductora de Multimedios perdió su TikTok, la noticia la dio a concoer la usuaria @karenetchegoyen en la misma plataforma, quien aseguró que pudo haber infrigido las normas de la comunidad.

La tiktoker que se especializa en infromación de la red social explicó que Karely estaba bloqueada desde el miércoles por la noche, también dio a conocer que en la misma plataforma perdió una cuenta con más de 1 millón de seguidores.

Por el momento, Karely no ha dado explicaciones ni declaraciones al respecto, en la misma entrevista que tuvo reveló que no se le dificulta mucho volver a alcanzar altos números en las redes sociales, pero no tardo en compartir un nuevo enlace que es su cuenta de respaldo.

Este es el video que ya compartió en esta cuenta de respaldo.

