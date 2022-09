Captan a Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, tras rumores de romance

Después de que surgieran fuertes rumores de una supuesta relación entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, todo indica que por fin se ha confirmado este romance entre las celebridades, todo debido a que han aparecido fotografías en las que aparecen juntos.

Hace una semana fuentes cercanas a las estrellas, revelaron que Gigi Hadid simplemente quiere que las cosas fluyan entre los dos.

Tanto Leo como Gigi, siempre han mantenido sus vidas privadas bajo mucha reserva, por lo que este romance no ha sido confirmado de manera oficial ni por DiCaprio ni por Hadid, pero han sido captados en una fiesta íntima.

De acuerdo al portal Daily Mail, esta fiesta fue organizada por amigos del actor en el hotel ‘Casa Cipriani’ en Manhattan, Nueva York, donde estuvieron muy cercanos. En las postales se aprecia que la modelo pone sus manos sobre él mientras se acercan para conversar.

“Leo no es alguien que va de una relación a otra. No salta de pareja en pareja. Se lo están tomando con calme. Él adora estar soltero y no le han puesto nombre a la relación. Gigi y Leo han salido varias veces y se gustan. Ella cree que es un chico genial, incluso la mayoría de sus salidas se han dado en los mismos círculos sociales en fiestas”.