Gwen Stefani luce totalmente irreconocible

A sus 52 años, Gwen Stefani luce completamente diferente y sus más fieles seguidores se han sorprendido con su nueva apariencia.

La cantante se convirtió en ídolo de adolescentes gracias a su estilo y música ska-pop que conquistaron en la década de los 90’s, poco a poco la interprete fue adquiriendo otro look cuando se volvió solista y ahora se ha convertido en juez y coach en The Voice.

Y recientemente para hablar de la nueva temporada, fue la invitada especial en el programa ‘Late Night with Seth Meyers’, donde lejos de que se hablara de este nuevo proyecto, la conversación en redes se desvió hacia su irreconocible apariencia.

“Ni siquiera la reconocí”, “Irreconocible”, “Detente con la cirugía”,”Espera… ¿quién diablos es esa?”, Um… esa no se parece a Gwen Stefani como la recuerdo”, “Wow, no la reconocí por un minuto.”,”¿¿Disculpe, quién habla??”, “Lamento mucho decir esto, pero no la reconocí. Por favor, Gwen, ¡PARA! “, “¿Qué le pasó a su cara?”,”¿¿Gwen?? ha cambiado completamente su look”, son algunos de los comentarios que invadieron su cuenta de Instagram.