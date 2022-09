Lupillo Rivera arremete contra Gustavo Adolfo Infante

Uno de los comunicadores más polémicos del momento es sin duda alguna Gustavo Adolfo Infante y ahora está enfrentando una nueva controversia protagonizada ahora por Lupillo Rivera, quien decidió lanzar un fuerte mensaje en contra del conductor.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Lupillo Rivera compartió un fragmento del programa ‘De Primera Mano’, en el que Dulce acudió como invitada para hablar de su salida en ‘El Retador’.

La cantante Dulce, se expresó negativamente de Lupillo quien participó en el show como jurado, mientras que la interprete era concursante a su salida despotricó contra el hermano de Jenni Rivera.

“Yo estoy molesta por la forma en la que se maneja el jurado, lo digo abiertamente, aquí no gana nadie más que el señor Lupillo, él es el que gana, aquí no hay más campeón que él, se hace lo que el señor dice, como él quiere; yo entiendo que se hacen bolita para confabular, para elegir, cosas que en un jurado que se respeta no sucede”, expresó Dulce.